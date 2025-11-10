9日午後5時ごろ、岩手県と宮城県で震度4を観測する地震があり、岩手県の沿岸で津波が観測されました。午後8時15分に津波注意報は解除されましたが、気象庁は今後1週間、最大震度4程度の地震に注意するよう呼びかけています。気象庁・清本真司地震津波対策企画官：今後1週間程度、特に今後2、3日の間は最大震度4程度の地震に注意していただきたい。またこの地域、過去にも続発した地震の事例があるので、今回よりもさらに強い揺れの