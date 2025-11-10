新潟県新発田市の民家の敷地内で9日朝、男性がクマに襲われました。命に別条はありませんでした。警察によりますと、9日午前7時すぎ、新発田市向中条で60代の男性が自宅から出たところ、隣にあるやぶから出てきた体長1メートルほどのクマに襲われました。男性は左わき腹をひっかかれケガをしましたが、命に別条はありませんでした。クマに襲われた男性「やられたときは冗談だろと思った。だんだん考えていくと、本当に九死に一生を