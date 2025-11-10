大型で非常に強い台風26号がフィリピンに上陸しました。すでにおよそ120万人が避難しています。フィリピンの気象庁によりますと、大型で非常に強い台風26号は、日本時間の9日午後10時すぎにフィリピン北部に上陸しました。気象庁によりますと、午後9時時点の中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大瞬間風速は60メートルで、沿岸部では上陸前から強い波が押し寄せています。フィリピン政府は、およそ120万人が避難したと明