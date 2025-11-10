◇オランダ1部NECナイメヘン2―0フローニンゲン（2025年11月9日オランダ・ナイメヘン）NECナイメヘンがMF佐野航大（22）とFW塩貝健人（20）の日本人アベック弾で5試合ぶりの勝利を挙げた。ホームのフローニンゲン戦で後半6分に佐野が今季初ゴールとなる先制点を決め、10分後には後半開始からFW小川航基（28）に代わって出場していた塩貝が今季3点目となる追加点。チームはそのまま2―0で勝利を収めた。