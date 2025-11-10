東京都葛飾区長選は９日に投開票が行われ、５選を目指した現職の青木克徳氏（７６）（無所属＝自民、公明推薦）が当選を確実にした。青木氏は、選挙戦で４期１６年間の実績を強調。災害に強い街づくり、子育て支援の拡充などを訴え、幅広い支持を得た。ほかに立候補したのは、いずれも無所属新人でＩＴ会社社長の兵頭秀一氏（６０）、元区議会議長の谷野正志朗氏（８３）、前区議の梅田信利氏（６３）（維新推薦）。投票率