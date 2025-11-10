任期満了に伴う呉市長選で、３期目を目指した現職の新原芳明さんが当選しました。 医療費助成などの子育て支援や日鉄跡地整備への対応など、「この８年間の施策は、すべて人口減少対策につながることだった」と２期８年の実績をアピールし、政策の継続を訴えました。 自民、立憲、国民民主、公明の推薦を受け、手堅く選挙戦を展開し、３回目の当選を果たしました。