ゆるっとしたサイジングでラフなのに、そのゆるさが色気も引き出すルーズニット♡今年も間違いなくビッグトレンド間違いなしなので、見逃すわけにはいかないアイテムです。体型カバーも叶うので、もろもろ悩みを抱える方にもおすすめ。ベルトマークすれば、メリハリのきいたシルエットにもアレンジ可能です♡ タートルネック×ロング丈で大人の印象に Cocoon Knit Onepiece／ànuke