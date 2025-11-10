11月26日（水）、『EIGHT-JAM』2時間半のゴールデンSPが放送されることが決定した。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回のスペシャルは、「昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ最強のサビ歌詞名曲BEST100」。有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど超売れっ子の音楽のプロ64名に一斉アンケートを実施。《2000年より前》、そして《2000年以降》の2ブロックでそれぞれ“サビの歌詞が強い