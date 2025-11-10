兵庫県警は9日、NHK党の党首・立花孝志容疑者を元県議に対する名誉毀損の疑いで逮捕しました。元県議の妻は、会見で「ホッとしている」と胸の内を語りました。立花容疑者は去年12月、自身が立候補していた選挙の街頭演説で、兵庫県の斎藤知事の疑惑を調査する百条委員会の委員を務めていた竹内英明元県議について、「警察の取り調べを受けているのはたぶん間違いない」などとウソの発言を繰り返すなどし、名誉を毀損した疑いです。