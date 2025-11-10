和田武士と瀬口大翔がゴール、長南開史が一発レッドも1失点で凌ぎ切ったU-17日本代表は11月9日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのグループステージ第3戦で、ポルトガルを2-0で破った。U-17 EUROチャンピオン相手に前半から2ゴールを奪って快勝。勝ち点7とし、勝ち点6ですでに決勝トーナメント進出を決めていたポルトガルを逆転し、1位通過を果たした。初戦でモロッコに2-0で勝利し、第2戦ではニューカレドニ