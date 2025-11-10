【三菱 A6M5c 零式艦上戦闘機 52型 丙】 11月10日 出荷開始 価格：2,640円 ハセガワは11月10日に、プラモデル「三菱 A6M5c 零式艦上戦闘機 52型 丙」再販分の出荷を開始する。価格は2,640円。 本商品は、太平洋戦争時の戦闘機「零式艦上戦闘機 52型 丙」を1/48スケールでプラモデル化したもの。「零戦 52型丙」は、翼幅が21型、22型の12mから11mに短縮され、カウリングを