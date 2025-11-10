Reolが、約2年3ヶ月ぶりとなるニューアルバム『美辞学』を2026年1月21日にリリースすることを発表した。11月9日に開催された自身最大規模の神奈川・横浜アリーナ公演の終演時にアナウンスされた。【写真】アルバム「美辞学」特典ステッカーやジャージなど同公演では、フルバンドとダンサーによる多彩なステージに加え、多くの衣装チェンジ、そして自身の髪を自ら断髪するという衝撃的なパフォーマンスで観客を魅了。最大規模の