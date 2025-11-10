5人組グループ・SUPER EIGHTが出演するテレビ朝日系音楽バラエティー『EIGHT-JAMゴールデンSP 昭和・平成・令和50年分総決算!!音楽のプロが選んだ最強のサビ歌詞名曲BEST100』が、26日午後6時30分から2時間半にわたって放送される。今回は“歌詞”に特化した唯一無二のランキングとして、昭和から令和まで50年分の楽曲から、音楽のプロ64人が厳選した“最強サビ歌詞名曲”を発表する。【写真】以前の放送では…阿部亮平＆板垣