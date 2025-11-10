千鳥の2人が、見た目が嫌いな若手芸人を発表。「全パーツイヤです」「親でも弟でも先生でもイヤ」と辛辣なコメントを述べるシーンがあった。【映像】千鳥が“見た目がイヤ”な若手芸人『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには、元NHKアナウンサーの中川安奈が出演した。