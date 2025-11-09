KAT-TUNのラストライブ『Break the KAT-TUN』を終えた中丸雄一が自身のInstagramにて、楽屋を訪れた際の赤西仁オフショットを公開した。 写真：中丸雄一が激写！素で驚く、赤西仁 ■中丸雄一「赤西さんよぉ、差し入れありがとう！」 中丸は、「赤西仁さんよぉ、差し入れありがとう！」というメッセージとともに、急に撮影されたためか素で驚いた表情を見せる赤西仁を激写。 ソファに座る赤西の横には大きな紙袋があり、K