1986（昭和61）年11月10日、来日したフィリピンのコラソン・アキノ大統領が皇居で天皇陛下と会見し、夫のベニグノ・アキノ氏とともに米国に亡命中だった83年に作った英語の「ハイク」を読み上げた。外務省の日本語訳を手渡された昭和天皇は「立派な俳句を作られて結構ですね。どうもありがとう」と応じられた。