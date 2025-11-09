青山財産ネットワークス（8929、青山財産）。会社四季報特色欄は「富裕層への（資産）運用、相続などのコンサルが柱。ニーズに応じた不動産運用商品組成も。配当性向5割メド」としている。【こちらも】株主優待俱楽部運営:ウィルズ、上場後の株価動向は堅調約2年ぶりに覗いてみた。正直言うと、四季報のパラパラ読みで【連続最高益】という業績欄の見出しが目に止まってしまったからだ。あえてこの間青山財産をスルーし