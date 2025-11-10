8人組グループ・timeleszの原嘉孝、篠塚大輝が10日発売の『ヤングマガジン』（講談社）50号の表紙巻頭グラビアに登場する。このほど中面カットと付録ピンナップのカットの一部が初公開された。【先行カット】カッコイイ…！ブラックコーデで登場する原嘉孝＆篠塚大輝解禁されたのは、2人の熱を感じさせる背中合わせのカットと、篠塚が原の肩を組み「最高のバディ」を体現したカットの2枚。バラエティ番組などでも体を張ったコ