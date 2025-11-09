9日投開票が行われた広島県の呉市長選挙で無所属・現職の新原芳明氏（75）が3期目の当選を果たしました。呉市長選は現職1人と新人3人の争いで、2期8年に渡る新原氏の市政運営への評価や人口減少対策、日本製鉄跡地に整備の計画が進む防衛省の「複合防衛拠点」への対応などが争点でした。新原氏は自民党、立憲民主党、国民民主党、公明党から推薦を受けていました。