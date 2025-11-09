ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」が主催するフェス「ＬＵＮＡＴＩＣＦＥＳＴ．２０２５」（ルナフェス）が９日、千葉・幕張メッセで行われた。脳腫瘍とステージ４の大腸がんで闘病中のロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラムの真矢は８日の公演に続き、サプライズで登場した。アンコールの手拍子が響く場内で、ボーカルのＲＹＵＩＣＨＩが「今日、奇跡が起こったから。ドラムス真矢！真矢！真矢！」と呼び込んだ。大歓