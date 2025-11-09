2日間にわたり開催された、LUNA SEA主催の“最狂”ロックフェス『LUNATIC FEST.2025』は9日、最高潮の熱気と歓声に包まれながら、感動のフィナーレを迎えた。【画像】真矢が開催発表…『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』初日（8日）のアンコールセッションでは、現在リハビリ療養中であるLUNA SEAのドラム・真矢が登場。「LUNA SEAを止めたくない」という真矢の強い想いから、12月23日に東京・有明アリーナにて『