ついに運命の歯車が動き始めた玄一（及川光博）と索（手越祐也）の恋模様。しかし、彼らの恋愛の行く末も、ほたる（白鳥玉季）の将来もまだまだわからないことだらけだ。ドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）の第5話は、居心地の悪い社会をいい感じに生きていくために、“共同作業”で歩き続けようとする登場人物たちの奮闘が描かれる回だった。 参考：『ぼくたちん家』玄一と索の“できること”がほたるを支える“運命”