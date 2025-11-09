オートバイの世界選手権シリーズ第21戦、ポルトガル・グランプリ（GP）は9日、ポルトガルのポルティマンで決勝が行われ、最高峰のモトGPクラスで小椋藍（アプリリア）は7位だった。マルコ・ベゼッチ（イタリア、アプリリア）が今季2勝目を挙げた。（共同）