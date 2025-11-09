俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は８日、第５話「みんなの夢」が放送された。タイムカプセルから発掘された小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。主題歌「アゲハ蝶」のバックで流れるオープニング映像は毎話微妙に変化しており、今となっては意味合いが違って見えるものも出てきている。黒塗りの６人は小学校時代にどの子（新木）をいじめて