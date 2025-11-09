女子ゴルフの菅沼菜々（２５）＝あいおいニッセイ同和損保＝が９日、自身のインスタグラムを更新。３日間の自撮り写真を投稿し反響を呼んだ。「いいライトあって撮った前髪の調子がいい順前髪とスコアは比例しません」と綴り、３日間の比較を投稿。コメント欄などには「どの前髪も完璧すべて可愛い」、「可愛すぎるだろ」、「さすが前髪命系女子」、「可愛すぎて顎外れました」、「雨でも崩れないなぁ」との声が寄せられ