日本サッカー協会(JFA)は9日、今月のキリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表にGK野澤大志ブランドン(アントワープ)を追加招集することが決まったと発表した。日本代表ではGK鈴木彩艶(パルマ)がケガのため、招集を辞退していた。2002年生まれの野澤は昨年1月1日の親善試合タイ戦(◯5-0)に向けた活動でA代表初招集。続いて行われたアジアカップでもメンバー入りしていたが、いずれも出場機会はなく、今回がアジア杯以来の復