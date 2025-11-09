【オランダ・エールディビジ第12節】(スタディオン・ハルヘンヴァールト)ユトレヒト 2-1(前半1-0)アヤックス<得点者>[ユ]マティッセ ディッデン(45分+1)、セバスチャン・アレ(54分)[ア]ミカ・ゴドツ(56分)<警告>[ユ]S. Horemans(85分)観衆:22,944人