KAT-TUN¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ØBreak the KAT-TUN¡Ù¤ò½ª¤¨¤¿Ãæ´ÝÍº°ì¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢µµÍüÏÂÌé¡¦ÀÖÀ¾¿Î¡¦¾åÅÄÎµÌé¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤Î4¿Í¤¬²ñ¤·¤¿µ­Ç°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¼Ì¿¿¡§KAT-TUN¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ÇµµÍüÏÂÌé¡¦ÀÖÀ¾¿Î¡¦¾åÅÄÎµÌé¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤¬Â·¤¦¡ÊÁ´3Åê¹Æ¡Ë ¢£¤³¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ÄÀÖÀ¾¿Î¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿ 2025Ç¯3·î31Æü¤Ë²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿hyphen¡Ê¢¨KAT-TUN¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à