ボートレース若松の「デイリースポーツ杯」は９日、準優３番勝負の３日目が行われた。高野哲史（３６＝兵庫）は３日目準優９Ｒ、２コースから差してバックでは２番手争い。２Ｍでは先に回った中山将と一瀬明の内をすくって２着を確保し、優出を決めた。「１Ｍの踏み込みは浅かったが、そこからのバックの足はやっぱり良かった。湿気で回っていなかったけど、あれだけ出て行ったし気にならない。全体的に上位だと思う」と相棒１