ボートレース下関の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ下関」は９日、幕を開けた。石倉拓美（３２＝山口）は前半１Ｒ、３コースからまくり差しで白星を挙げた。後半８Ｒは５コースから展開なく６着に敗れたが「前半は展開が良かったけど、Ｓはまだつかめてない。自信を持って行けるようにしたい」。今節は約２か月ぶりの復帰戦だけに、Ｓ勘には修正の余地があるという。それでも「スリットで置いていかれる感じはなかった。