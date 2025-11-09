巨人が９日、ジャイアンツタウンとジャイアンツ球場の室内で行われている秋季キャンプの第３クール最終日を迎えた。第２クール最終日の５日から指導をスタートした石井琢朗新２軍監督はメトロノームを使用した素振りを練習メニューに取り入れたり、打撃投手を務めたりするなど早速“琢朗流”は全開だ。この日は午後６時前まで続いた練習後、三塚と身ぶり手ぶりを交えて会話。秋季キャンプで何度か助言を送っており「外の球を