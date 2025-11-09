12位だった中島啓太＝9日、アブダビ（ゲッティ＝共同）男子ゴルフの欧州ツアー、アブダビHSBC選手権は9日、アブダビのヤス・リンクス（パー72）で最終ラウンドが行われ、中島啓太は68で回り、通算19アンダーの269で12位だった。通算25アンダーのアーロン・ライ（英国）がプレーオフを制し、優勝した。（共同）