STARTO ENTERTAINMENTに所属するACEesの深田竜生さん（23）と、関西ジュニアの西村拓哉さん（22）が9日、SUPER EIGHTの大倉忠義さんが編集長を務める雑誌『Zessei』の創刊記念写真展の記者会見に登場。撮影の裏話や大倉さんの仕事ぶりを語りました。『Zessei』は、STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアのプロデュースに携わってきた大倉さんが編集長として、10日に創刊する新たなエンタメマガジン。ジュニアがメインで登場し、創刊