５人組ロックバンド・ＮＩＧＨＴＭＡＲＥ（ナイトメア）が９日、２５周年を記念した４７都道府県ツアー「２０２５回生天下大暴走」のファイナルとなる日本武道館公演を行った。電飾バイクをイメージした自転車を漕ぎながら客席から登場。７０００人を前にアンコール５曲を含む全２５曲を熱演した。１３年ぶり５回目の武道館。ボーカルのＹＯＭＩは「４７都道府県まわり、やっとここに辿り着きました。１３年ぶりに帰って