◇第50回社会人野球日本選手権大会日本生命11-5東邦ガス（2025年11月9日京セラドーム）東邦ガスはチーム史上初の2大大会ベスト4を狙ったが、投手陣が序盤から失点を重ねて敗れた。北陸高から入社1年目の竹田海士投手が2大大会初登板。2回1/3で3三振を奪い、1安打無失点と好投した。「もう1点もやれない、という強い気持ちでマウンドに上がりました。感覚がよかったので、自分の強みであるストレートで押していけば、抑え