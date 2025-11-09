明治安田J2リーグ第36節、RB大宮アルディージャは杉本健勇の2得点で首位・水戸ホーリーホックを2-0で下した。今節の結果、大宮は3位に浮上。自動昇格圏内2位V・ファーレン長崎との勝ち点差を「3」とした。「緊張はなく、こういう試合ができることの幸せを感じていた」と話したのはキャプテンマークを巻いた市原吏音。「チーム全員で勝ち取った勝利、勝ち点3だと思います」と胸を張った。守備の要・ガブリエウと守護神・笠原昂