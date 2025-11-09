台湾のケーブルテレビ局のTVBSは7日、韓国では飲酒運転に対する処罰が軽すぎ、死亡事故を起こしても最大で懲役8年の刑しか科されないと報じた。このことが飲酒運転の横行につながっているとの声がある。最近になり発生した事故2件では、カナダ人と日本人がそれぞれ死亡した。韓国では1日平均200人の運転者が飲酒運転で摘発されている。一方で、飲酒運転に伴う事故は多発しており、3日に1人の割合で飲酒運転に伴う死亡事故が発生し