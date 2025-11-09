愛知県は9日、同県弥富市の児童遊園「海南こどもの国」で8日に木製遊具のはしごが外れて30代男性が転落し、背中や腰を打って負傷したと発表した。命に別条はないという。はしごを固定していたボルトの老朽化が原因とみて調べている。県によると、事故は8日午後3時ごろに発生。男性は子どもと一緒に訪れていて、約1.5メートルの高さから落ちた。管理の委託先の職員が、開園前に目視で安全点検をしたとしている。県は、この遊