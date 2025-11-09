８日、イタリアの貝殻アクセサリー。（上海＝新華社記者／藍建中）【新華社上海11月9日】中国の上海市で10日まで開かれている第8回中国国際輸入博覧会の消費品展示エリアは、面積8万4千平方メートルに及び、70以上の国と地域から企業700社以上が出展している。ジュエリーセクションは特に人気が高く、きらめく宝石やなめらかな玉石、輝くダイヤモンドなど、目も眩む逸品が数多く展示された。輸入博のジュエリー展は現在、世界