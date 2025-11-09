東京・両国国技館で開催されたブレイキンの世界最高峰大会「レッドブルBCOne」＝9日ブレイキンの世界最高峰大会「レッドブルBCOne」が9日、東京・両国国技館で開催された。男子で2024年パリ五輪4位の半井重幸（ダンサー名・SHIGEKIX）ら世界のトップ選手が出場。米国の文化から生まれた競技が、日本の伝統的な相撲の舞台と融合した。会場の周囲ではダンサー名が書かれたのぼり旗が掲げられ、つり屋根の下には円形のステー