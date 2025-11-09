パルマは日本時間9日、同日早朝に行われたミラノ戦で、試合中に負傷した鈴木彩艶のケガの詳細を発表した。鈴木は試合中に相手選手と交錯し負傷。一時は治療のためプレイを中断していたが、そのまま試合終了までピッチに立ち続けた。しかし試合後に手が腫れ、病院へ直行。クラブの発表によると、精密検査の結果、左手薬指および舟状骨の骨折が判明した。今後の治療方針を明確にするため、数日以内に専門医による追加の診察を受け、