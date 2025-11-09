2025明治安田J1リーグ第36節が8日、9日に行われた。今シーズンも残り3節となったJリーグ。9年ぶり9回目の優勝を目指す鹿島アントラーズはホームで横浜FCと対戦し、2−1で勝利。2位の柏レイソルも、名古屋グランパスに1−0で勝利して4連勝。両チームの勝ち点差は1ポイントと、今シーズンの優勝争いはこの2チームに絞られた。3連覇を目指すヴィッセル神戸はアウェイでガンバ大阪と対戦。80分に奥抜侃志のゴールでガンバが先制するが