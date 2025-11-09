◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節Ｇ大阪１―１神戸（９日・パナスタ）試合前時点で首位・鹿島を勝ち点差８で追いかけていた神戸が、Ｇ大阪と引き分けて優勝の可能性がなくなった。中盤の攻防、セカンドボールなど、強度高く両チームが争う展開となった。０―０で迎えた後半では、３５分に縦パスを通されたところから失点。引き分け以下で３連覇を逃す形となり、後がない神戸は突き詰めてきたサッカーで前へ圧力をかけ続け