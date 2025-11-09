９日、全国大衆スポーツ、全国スポーツシステムの先進団体・個人代表らと記念撮影する習近平氏（前列左から３人目）。（広州＝新華社記者／申宏）【新華社広州11月9日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は9日午後、第15回全国運動会の開幕を前に、広東省広州市で全国大衆スポーツの先進団体と個人代表、全国スポーツシステムの先進団体と個人代表と親しく会見した。９日、全