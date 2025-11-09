ブレイキン（ブレイクダンス）世界最高峰のソロバトル「ＲｅｄＢｕｌｌＢＣＯｎｅ」が９日、東京・両国国技館で行われ、男子は、昨年の世界選手権を制した２０歳のＩＳＳＩＮ（本名・菱川一心）が初優勝した。日本人の優勝は２０２０年のＳｈｉｇｅｋｉｘ（本名・半井重幸）以来。女子はＲＩＫＯ（本名・津波古(つはこ)梨心(りこ)）が優勝していて、史上初の日本人男女の同時優勝となった。決勝は同じチームに所属するｈ