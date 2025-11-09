明石家さんま（70）の座長公演「国ぁ宝」（こくほう）〜ジュェラシックパークワールドシリーズ第7戦〜が9日、東京・IMMTHEATERで千秋楽を迎えた。昨年に同所で開催した座長公演「笑輪の笑いBornready達」に続く新作公演。幕が上がると、タイトルの通り舞台には映画「ジュラシック・パーク」を思わせるジャングル風のセットが。そこに並んだ9つの巨大な卵。その卵が次々と割れ、中から恐竜のヒナの衣装に身を包んださん