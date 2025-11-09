バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は9日、長崎市ハピネスアリーナなどで13試合が行われ、長崎が名古屋Dに95―87で勝ち、13勝2敗とした。名古屋Dは連勝が12で止まり、2敗目（13勝）を喫した。千葉Jは島根に96―82で勝ち、14勝1敗。宇都宮は広島に76―103で敗れて12勝3敗となった。