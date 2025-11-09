TBS系連続ドラマ、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の第5話「日本ダービー」が9日、放送された。妻夫木聡演じる栗須栄治、佐藤浩市演じる山王耕造のロイヤルホープが2015年の日本ダービーに出走するという展開になっている。実際に行われた15年の日本ダービーはドゥラメンテが制しているが、ドラマで使われたのは別の年のダービーの映像を加工したもの。X（旧ツイッター）ではそれに気づいた競馬ファンから「シャフううううう！