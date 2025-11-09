そこには、輝かしい未来が待っているはずだった。待ち望んだ我が子。ゆくゆくは耕書堂を継がせ、江戸をますます盛り上げていってほしいと願った蔦重（横浜流星）。一方、将軍になるという願いは届かなかったものの、大老という重職を得て、この国を正しい世へ導こうとしていた松平定信（井上祐貴）。そのためには多少強引なやり方もいとわなかった。これまでもそうしてきたように。だが、運命は残酷にもふたりから夢を奪っていく