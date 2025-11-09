【J3第35節】(長良川)岐阜 2-4(前半1-2)鳥取<得点者>[岐]西谷亮(32分)、松本歩夢(84分)[鳥]富樫佑太(12分)、半田航也2(43分、64分)、河村匠(81分)<退場>[岐]山谷侑士(59分)<警告>[岐]山谷侑士2(47分、59分)[鳥]伊川拓(79分)主審:岡宏道